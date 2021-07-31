СБУ и НАБУ устроили «зарубу» из-за опасного для Зеленского и Порошенко судьи

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) попытались отбить у Службы безопасности Украины (СБУ) задержанного судью Николая Чауса, которого обнаружили накануне в одном из сел под Винницей. Об этом пишет «Страна.ua».

НАБУ разыскивает Чауса за взятку с 2016 года. СБУ везла задержанного судью в Киев. Началась погоня, во время которой «антикоррупционеры» сбили мотоциклиста. Однако Чауса не отдали НАБУ, а его адвокатам в СБУ заявили, что в ведомстве не владеют информацией о местонахождении судьи. В ответ НАБУ потребовало от СБУ передать им судью, который, по мнению экспертов, может владеть информацией, представляющей опасность для бывшего и нынешнего президентов Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

«Стесняюсь спросить, а гарант конституции (Зеленский — прим. «Ленты.ру») как-то прокомментирует развеселый треш с зарубой СБУ и НАБУ за Чауса и погонями в духе голливудских боевиков в центре "европейской столицы"?» — прокомментировал ситуацию политический обозреватель Юрий Ткачев в своем Telegram-канале.

В 2016 году судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ по делу о получении взятки в 150 тысяч долларов, которые он закопал в стеклянной банке в огороде. Но арестовать судью не получилось, так как он обладал неприкосновенностью. Вскоре появилась информация о том, что судья имеет неформальные взаимоотношения с Порошенко и его окружением.

В результате Чаус оказался в Молдавии. Считается, что его вывезли туда при содействии Управления государственной охраны. Жена судьи Светлана утверждала, что одним из организаторов «первого похищения» был адвокат Андрей Смирнов, который при Зеленском стал заместителем главы офиса президента.

В 2017 году Чаус обратился к властям Молдавии за политическим убежищем, но получил отказ, законность которого подтвердил Верховный суд в марте 2021 года. Спустя месяц Чауса похитили несколько мужчин в центре Кишинева. Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку тогда сообщил, что судью вывезли на Украину в багажнике автомобиля с дипломатическими номерами. Утром в пятницу, 30 июля, Чаус в одних трусах зашел в здание сельсовета села Мазуровка Винницкой области и сообщил, что ему нужна помощь. В итоге его задержал прибывший на место спецназ СБУ, который опередил сотрудников НАБУ.

Чаус считается ключевым фигурантом сразу нескольких громких уголовных дел: о «150 тысячах в стеклянной банке», о незаконной переправке его с Украины, о его похищении в Молдавии. Кроме того, Чаус может стать свидетелем по одному или нескольким делам против Порошенко и его окружения, которые ведет НАБУ.