Бывший секретарь СНБО Украины дал в глаз советнику главы офиса Зеленского

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк дал в глаз советнику главы офиса президента Тимофею Милованову. Как сообщает «Украинская правда», инцидент произошел на праздновании дня рождения Данилюка.

Известно, что в какой-то момент политики отошли в сторону и начали ругаться. Милованов произнес фразу: «Тебе вспомнить, как ты во времена [четвертого президента Украины Виктора] Януковича работал?» И сразу получил удар по лицу с криком «Ты подонок, я с первых дней был на Майдане!».

Материалы по теме «Чтоб конкуренты в земле лежали» Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть? Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?

После этого Милованова вывели с дня рождения.

Ранее между Данилюком и Миловановым разгорелся конфликт. Последний не допустил бывшего секретаря СНБО к участию в конкурсе по отбору председателя Бюро экономической безопасности. Решение было принято в ходе заседания конкурсной комиссии, возглавлял ее Милованов. Причиной недопуска стал тот факт, что у Данилюка нет экономического или юридического образования.

В мае журналист Дмитрий Гордон спросил у президента Украины Владимира Зеленского, стыдится ли он «дебилов» в своей команде. Отвечая на вопрос, политик признал «небольшие промахи» в кадровых вопросах и добавил, что Милованов «часто несдержанный и рефлексирует».

В октябре 2019 года Милованов, находясь на посту министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, ответил шуткой олигарху Игорю Коломойскому, который назвал политика дебилом. «Я этого не скрываю, что я дебил. Так, я прошу… Я шучу», — ответил Милованов на вопрос журналистки, как он может прокомментировать заявление Коломойского.