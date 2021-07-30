Медведчук обвинил Зеленского в намерении «закрыть рот оппозиции»

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук прибыл в Киевский апелляционный суд, где рассматривается жалоба на решение суда о круглосуточном домашнем аресте оппозиционера. Об этом сообщает портал «Страна.ua».
Перед началом заседания Медведчук назвал уголовное дело в отношении него полностью сфабрикованным Службой безопасности Украины (СБУ) по указанию президента страны Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что в рамках досудебного расследования разыскные действия незаконно проводило само ведомство, хотя по закону этим должно было заниматься Государственное бюро расследований республики.
Медведчук также рассказал о целях украинских властей, возбудивших против него уголовное дело. Оппозиционер обвинил их в намерении «закрыть рот оппозиции» и «нанести удар по партии ОПЗЖ».
13 мая Виктора Медведчука поместили под домашний арест. До этого офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении политика в государственной измене и хищении государственных ресурсов. Оппозиционера обвиняют в передаче сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создании вербовочной сети, перерегистрации украинского месторождения в Крыму на российскую фирму и нарушении законов и обычаев войны.