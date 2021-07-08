Медведчук вспомнил о Зеленском и назвал причину своего ареста

Руководитель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал причину своего ареста во время судебного заседания о продлении ему меры пресечения. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Он заявил, что уголовное дело против него было сфабриковано по указу президента Украины Владимира Зеленского.

Материалы по теме Контрольная зачистка. Зеленский решил избавиться от главного конкурента. Как дело Медведчука изменит украинскую политику? «Чтоб конкуренты в земле лежали» Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?

«Для власти уже стало нормой использовать тяжкие уголовные статьи как «Государственная измена» как инструмент против тех, кто думает иначе, исповедует другую идеологию и имеет свой взгляд на развитие событий», — сказал Медведчук.

По его мнению, политические преследования оппозиционеров объясняются необходимостью нейтрализовать политических конкурентов Зеленского.

8 июля Медведчук прибыл в Печерский районный суд Киева для рассмотрения вопроса о продлении ему меры пресечения. Перед началом заседания подсудимый заявил, что его защита будет требовать полной отмены меры домашнего ареста. Ранее Печерский районный суд Киева продлил сроки проведения расследования по уголовному делу против Медведчука на полгода, не уведомив об этом представителей защиты.

13 мая Медведчука поместили под домашний арест. До этого офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении политика в государственной измене и хищении государственных ресурсов. Медведчуку вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети, перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму и нарушение законов и обычаев войны.

