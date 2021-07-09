Медведчуку продлили домашний арест

Печерский районный суд в Киеве продлил домашний арест руководителю политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку. Об этом сообщает РИА Новости.

Судья Сергей Вовк удовлетворил ходатайство офиса генерального прокурора о продлении меры пресечения до 7 сентября.

Медведчуку запрещено покидать место жительства, за исключением необходимости оказания медицинской помощи, общаться с подозреваемыми и свидетелями по своему делу. Кроме того, ему продлена обязанность носить электронный контролирующий браслет.

Ранее Медведчук заявил, что уголовное дело против него было сфабриковано по указу президента Украины Владимира Зеленского. «Для власти уже стало нормой использовать тяжкие уголовные статьи как "Государственная измена" как инструмент против тех, кто думает иначе, исповедует другую идеологию и имеет свой взгляд на развитие событий», — сказал он.

В мае Медведчука поместили под домашний арест. До этого офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении политика в государственной измене и хищении государственных ресурсов. Медведчуку вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети, перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму и нарушение законов и обычаев войны.