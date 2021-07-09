Руководитель политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук дал комментарий перед началом суда по продлению ареста. Его слова передает РИА Новости.

«Я готов к любому решению суда, потому что понимаю, что это очередной этап борьбы с незаконными уголовными преследованиями и политическими репрессиями», — ответил политик журналистам. По словам Медведчука, адвокаты сделали все для того, чтобы решение было справедливым.

Ранее Медведчук заявил, что уголовное дело против него было сфабриковано по указу президента Украины Владимира Зеленского. «Для власти уже стало нормой использовать тяжкие уголовные статьи как «Государственная измена» как инструмент против тех, кто думает иначе, исповедует другую идеологию и имеет свой взгляд на развитие событий», — сказал он.

В мае Медведчука поместили под домашний арест. До этого офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении политика в государственной измене и хищении государственных ресурсов. Медведчуку вменяют передачу сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создание вербовочной сети, перерегистрацию украинского месторождения в Крыму на российскую фирму и нарушение законов и обычаев войны.