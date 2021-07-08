На заседание по делу Медведчука вызвали представителей книги рекордов

На заседание суда по делу о продлении домашнего ареста председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку вызваны представители книги рекордов Украины, чтобы зафиксировать самое длинное беспрерывное заседание суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Нестора Шуфрича.

Заседание длилось около 12 часов без перерывов. Адвокаты оппозиционного лидера настаивали на том, что такой формат слушания нарушает права человека и признан пытками в ЕСПЧ.

Следственный судья Сергей Вовк 8 июля начал рассмотрение ходатайства прокуратуры о продлении срока круглосуточного домашнего ареста Медведчука. Обвинение просит продлить меру пресечения до 9 сентября. Защита политика заявила судье отвод, посчитав его предвзятым, однако суд заявление отклонил.

7 июля Печерский районный суд Киева продлил на полгода сроки следствия по делу Медведчука. Решение было вынесено без присутствия адвокатов и обвиняемого​​​.

Лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. 13 мая Киевский суд отправил его под домашний арест. Политику вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Сам Медведчук обвинения считает «политическим преследованием».