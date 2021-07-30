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Украинский суд продлил домашний арест Медведчуку

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Фото: Анна Марченко / ТАСС

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о круглосуточном домашнем аресте руководителя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом сообщает Telegram-канал портала «Страна.ua».

К такому решению судьи пришли после рассмотрения апелляции стороны защиты оппозиционера.

Адвокаты пытались обжаловать решение Печерского районного суда Киева, который продлил домашний арест политика до 7 сентября.

Перед началом заседания Медведчук назвал уголовное дело в отношении него полностью сфабрикованным Службой безопасности Украины (СБУ). По его мнению, за этим стоит лично президент страны Владимир Зеленский. Оппозиционер обвинил его в намерении «закрыть рот оппозиции» и «нанести удар по партии ОПЗЖ».

В июле судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк удовлетворил ходатайство офиса генерального прокурора Украины о продлении домашнего ареста Медведчука. Политику запрещено покидать место жительства, за исключением необходимости оказания медицинской помощи. Кроме того, он должен носить электронный контролирующий браслет.

Медведчук находится под домашним арестом с 13 мая. До этого офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении оппозиционера в государственной измене и хищении государственных ресурсов. Его обвиняют в передаче сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создании вербовочной сети, перерегистрации украинского месторождения в Крыму на российскую фирму и нарушении законов и обычаев войны.

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