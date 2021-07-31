Украинцев подготовят к национальному сопротивлению

В официальной газете Верховной Рады «Голос Украины» опубликован закон об основах национального сопротивления, который ранее подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Он вступает в силу на следующий день после его публикации и вводится в действие с 1 января 2022 года.

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Согласно документу, в каждом регионе для защиты территориальной целостности страны будут сформированы добровольческие подразделения, которые станут составной частью Вооруженных сил Украины (ВСУ) и будут формироваться на базе территориальных общин. В их состав также включат отдельные части Сил специальных операций. Закон позволяет при необходимости подготовить и мобилизовать все население к защите Украины.

Общее руководство национальным сопротивлением будет осуществляться президентом Украины и верховным главнокомандующим ВСУ.

Ранее для создания системы сопротивления Зеленский подписал закон об увеличении численности ВСУ на 4,4 процента — с 250 до 261 тысячи человек. Благодаря этому Украина сможет отказаться от обязательного военного призыва к 2023 году, что позволит армии приблизиться к реализации стандартов НАТО.

В июне Зеленский заверил, что, если западные державы прекратят поддерживать Украину в конфликте с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, ей придется создать «самую мощную армию в Европе» и «решать проблему самостоятельно». По его словам, речь идет о техническом и войсковом превосходстве, которое будет достигнуто при помощи человеческого потенциала.

