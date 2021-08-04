Похищенного украинскими спецслужбами судью Чауса пытали

Бывшего судью Николая Чауса, который был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и затем передан Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ), пытали. Об этом сообщил его адвокат Ростислав Кравец в эфире телеканала «Украина24», пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, после того, как Чауса похитили в Молдавии и привезли на родину, его удерживали украинские спецслужбы. Он считает, что все 50 дней Чаус был прикован к кровати и над ним жестоко издевались.

«Около месяца ему не давали даже мыться, постоянно там включали-выключали свет. Ну, это только немногое из того, что с ним делали», — сказал Кравец. Он добавил, что спор между СБУ и НАБУ за право удержания Чауса был разрешен посредством вмешательства президента Украины Владимира Зеленского.

Избрание наказания для бывшего судьи пройдет 4 августа в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) Украины. С заседания будет вестись прямая трансляция. Чаус уже находится в здании ВАКС под охраной НАБУ.

31 июля сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро попытались отбить у СБУ судью Чауса, которого обнаружили накануне в одном из сел под Винницей. СБУ везла задержанного судью в Киев, началась погоня с участием сотрудников спецслужб, во время которой «антикоррупционеры» сбили мотоциклиста. Позднее службам удалось договориться, и бывшего судью передали в НАБУ.

В 2016 году судья Днепровского районного суда Киева Чаус был задержан сотрудниками НАБУ по делу о получении взятки в 150 тысяч долларов, которые он закопал в стеклянной банке в огороде. Арестовать судью не получилось из-за неприкосновенности.

Вскоре Чаус оказался в Молдавии. В апреле 2021-го его похитили в центре Кишинева. Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку сообщил, что судью вывезли на Украину в багажнике автомобиля с дипломатическими номерами. Позднее его обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области, он был задержан СБУ.