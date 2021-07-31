В СБУ прокомментировали «зарубу» спецслужб из-за похищенного в Молдавии судьи

Служба безопасности Украины (СБУ) впервые прокомментировала ситуацию с задержанным накануне судьей Николаем Чаусом, который был похищен в Молдавии. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В ведомстве подтвердили, что Чаус находится у них, однако отвергли версию о его похищении. В заявлении говорится, что сотрудники действуют в рамках закона и своих полномочий и проводят с ним следственные действия в рамках дела о его похищении и незаконном пересечении через границу Украины.

Ранее 31 июля сообщалось, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) попытались отбить у СБУ судью Чауса, которого обнаружили накануне в одном из сел под Винницей. СБУ везла задержанного судью в Киев, началась погоня с участием сотрудников спецслужб, во время которой «антикоррупционеры» сбили мотоциклиста. Однако Чауса не отдали НАБУ, а его адвокатам в СБУ заявили, что в ведомстве не владеют информацией о местонахождении судьи. В СМИ инцидент назвали «зарубой СБУ и НАБУ», охарактеризовав случившееся как «погоню в духе голливудских боевиков».

В 2016 году судья Днепровского районного суда Киева Чаус был задержан сотрудниками НАБУ по делу о получении взятки в 150 тысяч долларов, которые он закопал в стеклянной банке в огороде. Арестовать судью не получилось из-за неприкосновенности.

Вскоре Чаус оказался в Молдавии. Тогда же появилась информация о том, что судья имеет неформальные взаимоотношения с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Считается, что его вывезли с Украины при содействии Управления государственной охраны. Одним из организаторов мог быть адвокат Андрей Смирнов, который занимает сейчас пост заместителя главы офиса президента Украины.

В 2017 году Чаус обратился к властям Молдавии за политическим убежищем, но получил отказ. В апреле 2021-го его похитили в центре Кишинева. Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку сообщил, что судью вывезли на Украину в багажнике автомобиля с дипломатическими номерами. Позднее его обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области, он был задержан СБУ.

Чаус считается ключевым фигурантом сразу нескольких громких уголовных дел: о «150 тысячах в стеклянной банке», о незаконной переправке его с Украины, о его похищении в Молдавии. Кроме того, Чаус может стать свидетелем по одному или нескольким делам против Порошенко и его окружения, которые ведет НАБУ.