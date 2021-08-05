На Украине избрали меру пресечения похищенному спецслужбами судье Чаусу

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения в виде домашнего ареста бежавшему в Молдавию из-за подозрений в коррупции и позже похищенному спецслужбами бывшему судье Николаю Чаусу. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на его адвоката Ростислава Кравеца.

По словам защитника, суд не стал удовлетворять ходатайство обвинения и отправлять подозреваемого в СИЗО. Тем не менее Служба безопасности Украины (СБУ) будет охранять мужчину круглосуточно. Ему запретят прогулки и ограничат большинство контактов.

«Я хотел добиться признания подозрений необоснованными. Исходя из поданных материалов, нет доказательств получения Чаусом взятки», — заявил Кравец. Он отметил, что бывший судья пока подробно не рассказывал суду обстоятельства своего похищения из Кишинева, но, вероятно, сделает это в дальнейшем.

В 2016 году судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) за получение взятки в 150 тысяч долларов, которые он закопал в стеклянной банке в огороде. Но арестовать судью не получилось, так как он обладал неприкосновенностью. Вскоре появилась информация о том, что судья имеет неформальные взаимоотношения с бывшим президентом Украины Петром Порошенко и его окружением.

Позже Чаусу удалось бежать в Молдавию. Считается, что его вывезли туда при содействии Управления государственной охраны. В 2017 году Чаус обратился к властям республики за политическим убежищем, но получил отказ, законность которого подтвердил Верховный суд в марте 2021 года. Спустя месяц Чауса в центре Кишинева похитили несколько мужчин, предположительно, связанных с украинской разведкой.

По данным молдавских властей, юрист был насильно вывезен на родину в машине с дипломатическими номерами. Спустя три месяца Чаус внезапно объявился в одном из сел Винницкой области и сообщил, что был похищен спецслужбами. В итоге его задержал прибывший на место спецназ СБУ, который опередил сотрудников НАБУ. Попытка бюро отбить подозреваемого переросла в погоню в центре Киева и едва не дошла до прямого столкновения силовиков.