В офисе Зеленского обвинили облитого зеленкой Порошенко в «неистовых фобиях»

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил в «неистовых фобиях» экс-главу государства Петра Порошенко, которого облили зеленкой на праздновании 30-летия независимости страны. Об этом сообщает Liga.net.

Подоляк отреагировал на заявление Порошенко, что за нападением стоит Зеленский, который боится украинских ветеранов. «Эти люди [ветераны] защищали Украину от внешней агрессии, и их не останавливали гораздо более серьезные вещи, чем зеленка», — сказал советник главы офиса Зеленского.

Слова Порошенко нужно рассматривать только «через призму его неистовых фобий», добавил Подоляк.

Порошенко облили зеленкой на «Марше защитников Украины» в день 30-летия независимости страны.

Позже, выступая перед своими сторонниками, экс-президент обратился к Зеленскому. «Владимир Александрович, я понимаю: страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем [президента России Владимира] Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей», — сказал он.

Позже выяснилось, что Порошенко атаковал 21-летний студент педуниверситета из Черниговской области Илья Пустовгар.