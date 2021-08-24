Порошенко обвинил Зеленского в нападении на него с зеленкой

Экс-президент Украины Порошенко после нападения на него с зеленкой обратился к Зеленскому

Бывший президент Украины Петр Порошенко, которого облили зеленкой на праздновании 30-летия независимости страны в Киеве, обвинил в случившемся действующего главу государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал «Гордон».

Порошенко обратился к Зеленскому, выступая перед своими сторонниками. «Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю: страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем [президента России Владимира] Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой», — заявил экс-президент.

Его партия «Европейская солидарность» считает нападение провокацией. «Российские и провластные Telegram-каналы сообщили об этом сразу — буквально через минуту после того, как это произошло», — отметили в пресс-службе и добавили, что полиция спрятала провокатора.

Ранее стало известно, что Порошенко облили зеленкой во время марша националистов в центре Киева. Нападавший задержан.