В Киеве задержали напавшего на Порошенко с зеленкой

Правоохранители задержали мужчину, облившего зеленкой бывшего президента Украины Петра Порошенко в центре Киева после «Марша защитников Украины». Видео с задержанием нападавшего опубликовал Telegram-канал Pavlovsky News.

На записи видно, как полицеские ведут молодого человека к служебному автомобилю. Руки у него испачканы зеленкой. Задержание напавшего на пятого президента Украины также подтвердил сотрудник принадлежащего Порошенко телеканала «Прямой» Тараса Березовца.

24 августа сообщалось, что в центре Киева неизвестные облили зеленкой пятого президента Украины Петра Порошенко во время «Марша защитников Украины» по случаю 30-летия независимости Украины. По данным источника, инцидент произошел в районе станции метро «Крещатик», когда бывший украинский лидер направлялся в кабинет министров. На видео, опубликованном изданием, на лице политика видны следы зеленки. Сразу после случившегося его окружили полицейские.

День независимости Украины ежегодно отмечается 24 августа. После военного парада в Киеве состоялось шествие националистов. В акции приняли участие десятки тысяч участников боевых действий в Донбассе, активистов различных политических сил. Участники марша скандировали «Слава Украине!», «Героям слава!», «Украина прежде всего!». В мероприятии традиционно принял участие Порошенко.