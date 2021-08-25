Раскрыты подробности нападения с зеленкой на Порошенко

Раскрыты подробности нападения с зеленкой на бывшего президента Украины Петра Порошенко, пишет «Страна.ua».

Источники в полиции рассказали изданию, что экс-президента облил зеленкой 21-летний житель города Козелец Черниговской области Илья Пустовгар. Зеленку он пронес в банке из-под жевательных пластинок. Злоумышленник не признается, зачем атаковал Порошенко, действовал сам или по указанию.

На странице Пустовгара в соцсетях сказано, что он окончил Черниговский коллегиум имени Шевченко и поступил в педагогический университет. Парень интересуется археологией и публикует фотографии с места раскопок.

После случившегося Пустовгара задержали на 72 часа, его хотят обвинить по статье «Хулиганство».

Порошенко облили зеленкой во время марша националистов в центре Киева в день 30-летия независимости Украины. Сам политик обвинил в случившемся офис действующего президента Владимира Зеленского.

«Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой», — заявил Порошенко, обращаясь к Зеленскому на митинге своих сторонников.

