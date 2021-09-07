Оценена перспектива встречи Путина и Зеленского

Богдан Безпалько: для встречи президентов России и Украины нет основания и повестки

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и его российского коллеги Владимира Путина не состоится в обозримой перспективе. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил в беседе с «Лентой.ру».

Согласно его оценке, провести переговоры сейчас не позволяют конкретные обстоятельства. «Нет повестки, нет основания для этой встречи, нет никаких условий для того, чтобы украинская сторона пошла на какие-то компромиссы», — объяснил эксперт.

При этом Безпалько подчеркнул, что на сегодняшний день отсутствует также четкое понимание того, что украинская сторона способна выступать в качестве «самостоятельного игрока». «Если она таковым не является, то и переговоры вести с ней абсолютно бессмысленно», — заключил он.

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7 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что тема Крыма будет в повестке встречи Путина и Зеленского. Он добавил, что в настоящее время между Киевом и Москвой ведется «торг» насчет тем переговоров, и призвал российскую сторону не пытаться «соскочить» с обсуждения принадлежности полуострова.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что этот вопрос не может быть темой встречи российского и украинского президентов. При этом он обратил внимание, что в плане подготовки их переговоров «воз и ныне там».

