Лавров: «нормандский формат» не имеет смысла без соблюдения Украиной Минских соглашений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отношение Киева к Нормандскому формату и назвал его «внешнеполитической шизофренией». Об этом сообщает ТАСС.

Материалы по теме «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России Крымские посиделки. На 30-летие независимости Украины съехались политики со всей Европы. Поможет ли это вернуть Крым?

Дипломат счел неадекватными требования украинской стороны к немедленной встрече «нормандской четверки» при отказе выполнять минские договоренности. «"Нормандский формат" должен выполнять работу, которая ему поручена лидерами четырех государств, это означает создание условий для конкретного выполнения во всей их полноте и последовательности минских договоренностей», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД заявил, что Киев принимает законы, не дающие исполнять соглашения. «Иначе трудно охарактеризовать закон, который запрещает использование русского языка, а также закон, который обсуждается в Верховной раде, касающийся амнистий, особого статуса Донбасса и специальной процедуры организации там выборов», — отметил дипломат.

Лавров обратил внимание, что встреча в «нормандском формате» не будет иметь смысла без соблюдения Украиной Минских соглашений.

Ранее Министр иностранных дел России заявил, что призывы Украины расширить «нормандский формат» с участием Великобритании, Польши или США — это прямое оскорбление в адрес Франции и Германии. Он подчеркнул, что действия ответственных за процесс урегулирования представителей Киева подрывают минские договоренности.

Глава МИД России Сергей Лавров является лидером федеральной пятерки на выборах в Государственную Думу от партии «Единая Россия».