На Украине заявили о готовности к встрече глав МИД стран «нормандской четверки»

Киев готов к встрече министров иностранных дел стран «нормандской четверки» (России, Германии, Украины и Франции). Об этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга, трансляция которого велась на странице ведомства в Facebook.

Он рассказал, что дипломаты стран-участниц нормандского формата продолжают подготовку саммита и согласовывают приемлемую для всех дату. При этом глава МИД выразил надежду, что министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече. «Нам есть, о чем говорить», — подчеркнул Кулеба.

Дипломат также отметил, что Украина не нуждается в серьезной подготовке к диалогу в подобном формате. «Мы готовы к этой встрече министров как можно скорее. То есть содержательно нам не нужно готовиться, потому что мы в любой момент готовы к этому разговору», — добавил он.

Ранее спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о снятии Киева с «крючка» Минских соглашений. По его словам, освободиться от соответствующих обязательств позволяет эскалация вооруженных столкновений в Авдеевке и усугубление миграционного кризиса в Европе силами России и Белоруссии.