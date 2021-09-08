В действиях Киева увидели угрозу Минским соглашениям

Источник, близкий к переговорам: позиция Украины может привести к срыву минских соглашений

Переговорная позиция Киева в преддверии встречи в «нормандском формате» несет угрозу Минским соглашениям и может привести к их срыву. Об этом сообщил источник, близкий к ходу переговоров.

По информации источника, позиция украинских властей наполненна внутренними противоречиями, что не позволит прийти к конструктивным соглашениям в ходе саммита.

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Так на прошедшей 8 сентября видеоконференции политических советников «нормандского формата» руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак поддержал включение в итоговое коммюнике саммита пункта о приверженности Украины Минским соглашениям. В то же время представители украинских властей заявляют в СМИ, что стране удалось «сорваться с крючка Минских соглашений».

Кроме того, украинский кабинет министров недавно внес в парламент законопроект о переходном периоде в Донбассе, который прямо запрещает проведение в регионе местных выборов в формате, предусмотренном Минскими соглашениями. При этом Ермак отказался комментировать эту ситуацию в ходе предварительных переговоров, и заявил, что президент страны Владимир Зеленский «выполнит все, под чем будет стоять его подпись».

Также по словам источника, Ермак неожиданно попытался добавить в текст проекта итогов саммита «газовую тематику», которая не является предметом работы «нормандского формата».

9 декабря 2019 года в Париже прошел последний саммит в «нормандском формате» на высшем уровне. Его участники подписали итоговое коммюнике, которое предполагает дальнейшее выполнение Минских соглашений. Они предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) конституционной реформы, местных выборов, а также предоставление отдельным районам Донбасса особого статуса.