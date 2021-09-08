Гордон предостерег Зеленского от переговоров с Путиным

Россия не собирается обсуждать с Украиной статус Крыма, а потому встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского напрочь лишена смысла. Таким мнением в эфире телеканала «Украина 24» поделился журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, запись трансляции доступна в YouTube.

По его словам, лидеры двух стран не смогут выстроить конструктивный диалог, и за неимением актуальной повестки будут «рассказывать друг другу анекдоты». Журналист предостерег главу государства от такого развития событий и посоветовал ему отказаться от переговоров с российским лидером. «Если Путин не хочет говорить об украинском Крыме и Донбассе — пусть сидит дома», — посоветовал Гордон.

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Он также назвал президента России «кондовым советским человеком» и отметил, что украинский лидер не сможет найти с ним общий язык из-за конфликта поколений. «Зеленский — человек другого поколения, другого времени... Он человек будущего, а это человек прошлого», — отметил журналист.

5 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский готов к встрече с Владимиром Путиным. Он указал, что Киев не прячется от грядущего диалога, тогда как Москва всячески пытается его избежать, и призвал Кремль согласиться на обсуждение статуса Крымского полуострова.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что обсуждение этого вопроса на встрече исключено. При этом он отметил, что Кремль осознает всю тяжесть российско-украинских отношений и желает их скорейшего оздоровления. «Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим», — подчеркнул Песков.