Украина заявила о готовности к встрече Путина и Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к встрече российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, в эфире телеканала «Интер», передает РИА Новости.

«Мы не прячемся от этой встречи и готовы к ней», — сказал Кулеба. При этом, по его словам, у украинской стороны создается впечатление, что именно Москва «постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил желание Москвы наладить отношения с Киевом. Однако он подчеркнул, что вопрос о принадлежности Крыма не может быть темой встречи глав России и Украины.