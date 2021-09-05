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В Кремле выразили желание наладить отношения с Украиной

Пресс-секретарь Путина Песков подтвердил желание идти на нормализацию отношений с Украиной
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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил желание Москвы наладить отношения с Киевом. Официальную позицию Кремля он изложил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», сообщает РИА Новости.

Песков передал журналистам слова лидера государства Владимира Путина, который сказал, что украинцы «должны сами разбираться со своими президентами». Путин имел в виду, что жители страны обязаны сами давать оценку итогам работы Зеленского и должны голосовать за того, кого они дальше хотят видеть главой их государства.

«Поэтому давайте все-таки пусть это останется прерогативой украинского народа, а мы можем только констатировать, что Российская Федерация в лице президента Путина подтверждает еще раз желание идти на нормализацию отношений с Украиной», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков говорил, что дальнейшее сотрудничество НАТО и Украины ведет к приближению военной инфраструктуры Североатлантического альянса к границам России.

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