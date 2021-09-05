Названа причина отрыва власти от реальности перед крахом СССР

Вся советская верхушка, которая снабжалась продуктами питания на привилегированной основе и не могла ощутить на себе продовольственной проблемы, актуальной для большей части населения СССР, была полностью оторвана от реальности в этом вопросе. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал бывший помощник президента СССР Михаила Горбачева по экономике Олег Ожерельев.

По его словам, партийное руководство всех уровней знало о продовольственной проблеме, но «не ощущало на себе, […] через свой желудок ее не пропускали».

«Если бы жены Горбачева и [председателя Совмина СССР с 1985 по 14 января 1991 года Николая] Рыжкова хоть один раз прошлись по улице Горького и попытались отовариться в тамошних магазинах, думаю, ситуация бы изменилась», — считает собеседник «Ленты.ру».

Ожерельев уверен, что главной причиной распада Советского Союза стала именно продовольственная проблема. Если бы ее удалось вовремя решить, краха государства могло бы не случиться.

Он напомнил, что еще при проведении коллективизации кардинально подорвали сельское хозяйство, которое было главной отраслью экономики России. «Собственно, она-то и сыграла решающую роль в похоронах Советского Союза», — констатировал бывший помощник президента СССР по экономике.

Ранее лидер крупнейшего объединения Съезда народных депутатов СССР — группы «Союз» Виктор Алкснис рассказал, что в ходе закрытого внеочередного заседания Верховного Совета СССР в июне 1991 года депутаты, узнав от глав Минобороны, КГБ и МВД о критической ситуации в стране, предложили использовать последний шанс спасти Советский Союз, введя чрезвычайное положение. Однако этот вопрос тогда так и не был вынесен на голосование, поскольку против выступил Кремль.