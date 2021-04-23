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Соратник Горбачева назвал причины провала последней попытки сохранить СССР

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Виктор Мироненко
Виктор Мироненко
Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

Соратник первого президента СССР Михаила Горбачева Виктор Мироненко, который в 1986-1990 годах был первым секретарем ЦК ВЛКСМ, с 1988 по 1990-й — членом ЦК КПСС, а с 1989 по 1991-й — народным депутатом СССР, назвал причины провала последней попытки сохранить Советский Союз. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

По его словам, главная ответственность лежит на российских политиках и руководителях РСФСР, и в частности — на Борисе Ельцине. «Вина лежит и на тогдашнем украинском руководстве — точнее, персонально на Леониде Кравчуке», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Мироненко рассказал, что в августе 1991, незадолго до выступления ГКЧП, Кравчук заявил Горбачеву, что не станет подписывать новый союзный договор, потому что у него есть решение Верховного Совета Украины не делать этого «до осени».

«То есть к тому моменту сговор между Ельциным и Кравчуком уже состоялся, Горбачев это понял. Фактически этот поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года», — резюмировал он.

Ранее лидер крупнейшего объединения Съезда народных депутатов СССР — группы «Союз» Виктор Алкснис рассказал, что в ходе закрытого внеочередного заседания Верховного Совета СССР в июне 1991 года депутаты, узнав от глав Минобороны, КГБ и МВД о критической ситуации в стране, предложили использовать последний шанс спасти Советский Союз, введя чрезвычайное положение.

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