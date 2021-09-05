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В Госдуме оценили возможную встречу Путина и Зеленского

Депутат Госдумы Бальбек: Зеленскому нельзя верить, вопросы по Украине нужно решать с США
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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал возможную встречу президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. В разговоре с RT он заявил, что Зеленскому нельзя верить, поэтому вопросы по Украине необходимо решать с США.

«Я бы не стал верить человеку, который, как пыль со стола, смахнул надежды десятков миллионов человек — тех, кому он обещал улучшение отношений с Россией, окончание войны в Донбассе... Получается, вопросы по Украине нужно решать с США, а там пока к конструктивному диалогу не созрели», — оценил ситуацию Бальбек.

Политик подчеркнул, что исключает возможность беседы президента Украины с российской стороной о принадлежности Крыма. Бальбек считает, что у лидеров двух стран получится продуктивный диалог только в том случае, если Зеленский признает, что Крым принадлежит России.

«Это может стать стартовой точкой для обсуждения важных межгосударственных вопросов», — отметил Бальбек.

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