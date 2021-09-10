Зеленский пожаловался на нехватку времени «думать о Путине»

Встречи президента России Владимира Путина с главами других государств часто носят декларативный характер, но Украину интересует лишь предметный разговор. С таким заявлением выступил президент республики Владимир Зеленский, сообщает УНИАН.

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Журналисты задали украинскому лидеру вопрос, изменилось ли его мнение о Путине с момента последней встречи в 2019 году. В ответ на это политик пожаловался на нехватку времени, чтобы рассуждать о качествах президента РФ. Он отметил, что желает лишь конструктивного разговора с российским коллегой. «Действительно, более предметного, чем это было на первой встрече в нормандском формате», — сказал Зеленский.

При этом глава государства подчеркнул, что не видит стремления России закончить войну в Донбассе и вернуть Крым. Он добавил, что никакими угрозами и запугиванием Киев решить эту проблему не сможет. «Мне нужен просто результат. Результат я измеряю в людях», — заверил президент Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема Крыма не может быть включена в повестку встречи Путина и Зеленского. Он обратил внимание, что подготовка встречи двух лидеров фактически остановилась, несмотря на все утверждения Киева на этот счет.