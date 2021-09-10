Зеленский высказал пожелания по встрече с Путиным

Зеленский заявил, что хочет встретиться с Путиным не декларативно и более предметно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным не декларативно и более предметно, чем в ходе предыдущей встречи. Такие пожелания он высказал в пятницу, 10 сентября, на форуме Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021 в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Россия не хочет быстро решить вопрос — завершить войну. Это моя проблема, как заставить их говорить о деоккупации наших территорий», — отметил Зеленский.

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Также он понадеялся на освобождение удерживаемых Россией в связи с конфликтом в Донбассе украинцев. «Я не верю в освобождение "всех на всех", я верю в то, что после встречи [нормандской четверки] могут быть освобождены 10-20 или больше людей», — пояснил глава государства.

Ранее в сентябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что тема Крыма будет в повестке встречи Путина и Зеленского. По его словам, сейчас между Киевом и Москвой ведется «торг» насчет тем переговоров, и призвал российскую сторону не пытаться «соскочить» с обсуждения принадлежности полуострова.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что этот вопрос не может быть темой встречи российского и украинского президентов. При этом он обратил внимание, что в плане подготовки их переговоров «воз и ныне там».