Посол Латвии заявил о «новых проблемах» для стран ЕС из-за Украины

Посол Латвии на Украине Юрис Пойканс заявил, что страны Евросоюза «не хотят получать новые проблемы» из-за Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пойканса, членство в Европейском союзе предполагает соглашение 27 стран-участников сообщества. «И пока его не будет, очень трудно говорить о каких-то там сроках. Эти 27 стран имеют очень разные взгляды относительно Украины, и часть из них пока не видят оснований для расширения Евросоюза», — считает политик.

Дипломат объяснил. что страны, выступающие против принятия новых стран в сообщество, хотят видеть в нем те государства, которые «уже готовы к вступлению». «Никто не хочет получать новые проблемы», — отметил он.

1 сентября стало известно, что власти США пообещали поспособствовать интеграции Украины в состав Евросоюза путем создания новой и модернизации уже имеющейся в стране энергетической инфраструктуры. Власти США и Украины планируют работать над декарбонизацией экономики Украины, обеспечением ее энергетической безопасности и экспортного потенциала.

Ранее комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал продление санкций против России из-за «подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Речь идет об индивидуальных санкциях в отношении российских юридических и физических лиц.