Депутат Рады рассказал о потере «уникальной возможности» для Украины

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко заявил, что Киев потерял «уникальную возможность», отказавшись просить статуса основного союзника США вне НАТО. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«К сожалению, Верховная Рада не поддержала обращение по статусу. Мы таким образом потеряли уникальную возможность и благоприятную внешнеполитическую ситуацию для этого решения», — заявил Гончаренко. По его словам, страна стратегически теряет возможность перейти из статуса партнера в статус союзника США. «И это принципиальный момент», — добавил он.

Гончаренко выразил мнение, что Украина все еще боится откровенно заявлять о собственной внешнеполитической позиции. Он подчеркнул, что НАТО и ЕС являются однозначной стратегической целью Киева, однако ни плана действий по членству в альянсе, ни какого-либо другого плана у страны нет. «Так что это дело средне- и долгосрочное. А защищаться нам нужно уже здесь и сейчас. Война продолжается», — заключил депутат.

8 сентября депутаты Верховной Рады отклонили инициативу об обращении к США с просьбой предоставить Украине статус главного союзника вне НАТО. За принятие документа выступили лишь 24 парламентария, остальные выступили против или воздержались. Для утверждения инициативы ее авторам требовалось заручиться поддержкой как минимум 226 депутатов.