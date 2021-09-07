Отказ принять Украину в НАТО объяснили боязнью раздражения России

Экс-посол США в Киеве Хербст: в ближайшие десять лет Украину не примут в НАТО

Бывший посол США в Киеве Джон Хербст заявил, что в ближайшие десять, или тем более пять лет Украину не примут в НАТО, вопрос об этом не стоит. Он объяснил это тем, что альянс боится вызвать раздражение России и имеет собственные внутренние противоречия, передает ТАСС.

«Основном из-за того, что существует значительное противодействие этому внутри альянса. По сути там боятся вызвать раздражение со стороны России. Я думаю, что такой ход мысли ужасен, но такова политическая реальность», — заявил дипломат, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

Материалы по теме А в Киеве дядька. 30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми? «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России

Хербст уточнил, что отказ принять Украину в НАТО в ближайшее десятилетие не означает, что этого не произойдет в принципе, поэтому Киеву следует готовиться к членству и делать то, что альянс требует от своих участников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил НАТО за поддержку Киева и присутствие в Черноморском регионе, однако заявил, что этого недостаточно. Он пояснил, что в данный момент речь идет лишь «о присутствии» сил Североатлантического альянса в регионе.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, заявила, что США не в силах повлиять на решение НАТО о принятии Украины в свои члены. «Двери НАТО должны оставаться открытыми для тех, кто хочет вступить в организацию при условии выполнения взятых на себя обязательств и внесения вклада в обеспечение безопасности в евроатлантическом регионе», — сказала она.

