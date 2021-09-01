В Белом доме назвали условия для вступления Украины в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: США не могут повлиять на принятие Украины в НАТО

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США не в силах повлиять на решение НАТО о принятии Украины в свои члены. Однако она назвала условия для вступления страны в альянс, пишет РИА Новости.

«Двери НАТО должны оставаться открытыми для тех, кто хочет вступить в организацию при условии выполнения взятых на себя обязательств и внесения вклада в обеспечение безопасности в евроатлантическом регионе», — сказала Псаки. Так она прокомментировала просьбу украинского президента Владимира Зеленского предоставить Киеву видение США по вопросу украинской евроинтеграции и ее возможные сроки.

Пресс-секретарь подчеркнула, что в данном случае речь идет о членстве в альянсе, поэтому решение остается за самой организацией, а не за Вашингтоном.

Ранее Зеленский поблагодарил НАТО за поддержку Киева и присутствие в Черноморском регионе, однако заявил, что этого недостаточно. Он пояснил, что в данный момент речь идет лишь «о присутствии» сил Североатлантического альянса в регионе.

Украинский лидер прибыл в США 31 августа. 1 сентября прошла встреча с президентом Джо Байден. Вашингтон пояснил, что встреча дважды переносилась, поскольку требовала к себе «значительного внимания».