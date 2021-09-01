Зеленский заявил о недостаточной поддержке НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил НАТО за поддержку Киева и присутствие в Черноморском регионе, однако заявил, что этого недостаточно. Об этом 1 сентября сообщает «Интерфакс — Украина».

«Видят эту поддержку люди в Украине. Это важно, потому что они чувствуют, что они не одни, и что если будет продолжение эскалации со стороны Российской Федерации, то с нами будут наши партнеры», — сказал Зеленский во время визита в США.

Он подчеркнул, что в данный момент речь идет лишь «о присутствии» сил Североатлантического альянса в регионе.

«Я считаю, что это правильный психологический шаг, не применяется оружие, но третьим странам демонстрируется, что альянс сотрудничает с Украиной. Поэтому как психологический шаг, я считаю, что это неплохо. Достаточно ли этого? Считаю, что нет», — добавил Зеленский.

Украинский лидер прибыл в США 31 августа. 1 сентября его примет президент Джо Байден. Вашингтон пояснил, что встреча дважды переносилась, поскольку требовала к себе «значительного внимания».