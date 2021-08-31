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В Госдуме оценили заявление посла НАТО о вступлении Украины в альянс

Депутат Железняк: слова посла НАТО о вступлении Украины в альянс направлены против РФ
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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Слова главы представительства НАТО на Украине Александра Винникова, который заявил, что боевые действия в Донбассе не мешают Киеву вступить в НАТО, направлены против Российской Федерации. Так их оценил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, передает РИА Новости.

По его словам, заявление посла также указывает на опасность для Донбасса, которому «пытаются угрожать натовским оружием». Железняк добавил, что Москва будет рассматривать втягивание Украины в НАТО как вызов для усиления системы безопасности страны.

«На фоне полного краха действий США и НАТО в Афганистане и на Ближнем Востоке натовские заигрывания с националистами на Украине выглядят особенно безответственно», — сказал он.

Железняк отметил, что градус агрессии со стороны властей Украины по отношению к России повышается «пропорционально финансированию со стороны антироссийски настроенных сил Запада». По его мнению, такие действия совершаются ради того, чтобы сдерживать развитие России и мешать укреплению сотрудничества с другими странами, а также для разжигания вражды между Киевом и Москвой.

Ранее глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что в Североатлантическом договоре нет нормы, запрещающей вступление страны в альянс во время проведения боевых действий на ее территории. При этом он подчеркнул, что все страны НАТО должны быть уверены, что вступление новой страны укрепит его безопасность, поэтому решение принимается коллективно.

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