Байден пообещал Зеленскому не оставлять Украину наедине с Россией

Глава МИД Украины Кулеба: Байден пообещал никогда не оставлять Украину наедине с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV сообщил, что президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому никогда не оставлять Украину наедине с Россией.

«Ключевая гарантия [США] лежала в том, что президент Байден четко обозначил, что Украина никогда не останется наедине с Россией и будет пользоваться поддержкой, и поддержка будет расти в случае эскалации со стороны России», — сказал он.

По мнению Кулебы, тот факт, что США дополнительно выделили до конца года помощь на военные потребности Украины, включая ракетные комплексы Javelin, является сигналом России.

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Министр также объяснил, какую поддержку Киев будет получать от западных партнеров. «Эта поддержка будет проявляться в увеличении помощи Украине, в применении дипломатических мер по сдерживанию России, в разработке совместных проектов по безопасности между Украиной и США и другими странами НАТО», — сказал он.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко оценил встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена. По мнению политика, она оказалась безрезультатной.

1 сентября Байден и Зеленский провели переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. По итогам встречи лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы. Кроме того, стороны договорились продолжить попытки привлечь к ответственности Россию за так называемую агрессию.

