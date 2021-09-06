В Раде попросят членов Конгресса сделать Украину основным союзником США

На внеочередной сессии Верховной Рады депутаты рассмотрят обращение к прибывшим в страну американским конгрессменам с просьбой дать Украине статус основного союзника США вне НАТО (MNNA), предполагающего дополнительные военные и финансовые выгоды. Об этом сообщил депутат парламента от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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По его словам, заседание может состояться в четверг, 9 сентября. Парламентарий подчеркнул, что данный статус не помешает вступлению страны в Североатлантический альянс, а лишь укрепит союзнические отношения с Соединенными Штатами. «Это послужит важным сигналом для России и всего мира о нашем [Украины] цивилизационном выборе. Наша безопасность превыше всего! Держим строй!» — отметил Гончаренко.

Делегация Конгресса США прилетела в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В столицу прибыли американские сенаторы Линдси Грэм, Джон Баррассо, Бен Сасси, Томми Тубервиль и конгрессмен Уильям Тиммонс. Они провели переговоры с министром обороны Украины Андреем Тараном.

1 сентября в Вашингтоне состоялись переговоры Зеленского и президента США Джо Байдена. Они продлились два часа. По итогам встречи лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы.

В ходе переговоров Байден отметил, что США не могут единолично принять решение о членстве Украины в НАТО, так как это является коллективным решением всех государств-членов блока. При этом стороны договорились продолжить военное сотрудничество и вместе бороться с «российской агрессией».