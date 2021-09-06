Американские конгрессмены прилетели в Киев для встречи с Зеленским

Делегация Конгресса США прилетела в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет «Страна.ua».

В Киев прибыли американские сенаторы Линдси Грэм, Джон Баррассо, Бен Сасси, Томми Тубервиль и конгрессмен Уильям Тиммонс. Они провели переговоры с министром обороны Украины Андреем Тараном. Кроме того, делегация встретится с Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

1 сентября в Вашингтоне состоялись переговоры Зеленского и президента США Джо Байдена. Они продлились два часа. По итогам встречи лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы.

Позже Кулеба заявил, что Байден не посетит Киев в 2021 году, поскольку дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год. При этом министр не сомневается, что «Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр, и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев».

