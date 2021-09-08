Верховная Рада провалила голосование о статусе главного союзника США

Депутаты Верховной Рады не поддержали инициативу об обращении к США с просьбой предоставить Украине статус главного союзника вне НАТО, соответствующее предложение было отклонено. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным агентства, за принятие документа выступили лишь 24 парламентария, остальные выступили против или воздержались. Для утверждения инициативы ее авторам требовалось заручиться поддержкой как минимум 226 депутатов. Голосование было объявлено проваленным.

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Обращение к американским конгрессменам с просьбой предоставить для Украины статус внеблокового союзника США инициировали депутаты Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность». Они заверили, что такая форма партнерства сулит стране дополнительные военные и финансовые выгоды. «Это послужит важным сигналом для России и всего мира о нашем цивилизационном выборе. Наша безопасность превыше всего! Держим строй!» — заявил на внеочередном заседании представитель фракции Алексей Гончаренко.

Пропрезидентская фракция «Слуга народа» отказалась поддерживать документ. Ее представители указали, что после обретения нового статуса многие страны могут ограничить республике доступ к своим оборонным технологиям, а также отказаться от военного сотрудничества.

Против нового статуса также выступили посол Украины в США Оксана Маркарова и правительство страны, в том числе министр по делам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. «Это ни на шаг не приблизит нас к закрепленному Конституцией курсу евроатлантической интеграции и членству в НАТО. У нас уже гораздо больше возможностей, чем этот статус может дать», — заявила она.