Посол Украины выступила против обращения к США за статусом главного союзника

Статус основного союзника США подходит для стран, которые по тем или иным причинам не могут вступить в НАТО, тогда как Украина поставила интеграцию в альянс своей главной целью. С таким заявлением выступила украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова, сообщает «Интерфакс-Украина».

Дипломат высказалась против обращения к американским конгрессменам, которое украинские депутаты Верховной Рады инициировали на этот счет, и указала, что членство в НАТО — единственный возможный для страны путь. «Это единственное системное и институциональное решение для безопасности нашей страны и это записано в нашей Конституции», — сказала Маркарова.

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Она подчеркнула, что Киев уже сейчас является стратегическим партнером Вашингтона, обеспечивающим его оружием и деньгами для поддержания боеспособности армии, а также партнером Североатлантического альянса с расширенными возможностями. «И этот статус дает нам большие возможности как усиленного сотрудничества с НАТО, так и улучшения нашей интероперабельности и развития способностей», — добавила посол.

Обращение к американским конгрессменам с просьбой предоставить для Украины статус внеблокового союзника США инициировали депутаты Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность». Они заверили, что такая форма партнерства сулит стране дополнительные военные и финансовые выгоды. «Это послужит важным сигналом для России и всего мира о нашем цивилизационном выборе. Наша безопасность превыше всего! Держим строй!» — заявил на внеочередном заседании представитель фракции Алексей Гончаренко.

При этом пропрезидентская фракция «Слуга народа» отказалась поддерживать документ. Ее представители указали, что после обретения нового статуса многие страны могут ограничить республике доступ к своим оборонным технологиям, а также отказаться от военного сотрудничества. «Нас не поймут наши партнеры. У нас есть оборонное соглашение [с Вашингтоном] и его более чем достаточно на данном этапе нашей трансформации», — подчеркнула депутат партии Ирина Верещук.

