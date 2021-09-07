Партия Зеленского отказалась просить для Украины статус главного союзника США

Пропрезидентская фракция «Слуга народа» не станет поддерживать обращение депутатов Верховной Рады к США с просьбой предоставить Украине статус главного союзника вне НАТО. Об этом в разговоре с изданием «Страна.ua» заявила депутат фракции Ирина Верещук.

Она объяснила причины отказа ущербом, который получит Киев после обретения такого статуса. По словам парламентария, многие страны могут ограничить республике доступ к своим оборонным технологиям, а также отказаться от военного сотрудничества. «Нас не поймут наши партнеры. У нас есть оборонное соглашение [с Вашингтоном] и его более чем достаточно на данном этапе нашей трансформации», — сказала Верещук.

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Депутат добавила, что статус американского союзника никак ускорит вступление в НАТО и даже может помешать этой цели. Она указала, что Киеву следует «наполнить содержанием» договоренности, заключенные на встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, а не стремится брать на себя новые. «Нужно сейчас поддерживать это соглашение, а не заниматься политиканством», — резюмировала она.

Обращение к американским конгрессменам с просьбой предоставить для Украины статус внеблокового союзника США инициировали депутаты Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность». Они заверили, что такая форма партнерства сулит стране дополнительные военные и финансовые выгоды. «Это послужит важным сигналом для России и всего мира о нашем цивилизационном выборе. Наша безопасность превыше всего! Держим строй!» — заявил на внеочередном заседании представитель фракции Алексей Гончаренко.