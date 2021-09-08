Правительство Украины отказалось просить у США статус главного союзника

Правительство не станет поддерживать обращение депутатов Верховной Рады к США с просьбой предоставить Украине статус главного союзника вне НАТО. Об этом на своей странице в Facebook написала вице-премьер и министр вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина.

По ее словам, такую инициативу депутатов сразу после встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена следует рассматривать не иначе как политический саботаж. Министр пояснила, что лидеры двух стран уже определили формат сотрудничества в сфере безопасности, и в подобных предложениях попросту нет практической ценности.

«Это ни на шаг не приблизит нас к закрепленному Конституцией курсу евроатлантической интеграции и членству в НАТО. У нас уже гораздо больше возможностей, чем этот статус может дать», — написала Стефанишина.

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Она подчеркнула, просьба парламентариев фактически дискредитирует всю работу кабмина по интеграции в Североатлантический альянс, и напомнила, что в 2017 году Киев уже обращался к Вашингтону с аналогичной просьбой. «Оно осталось лишь политической декларацией», — заверила вице-премьер.

Обращение к американским конгрессменам с просьбой предоставить для Украины статус внеблокового союзника США инициировали депутаты Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность». Они заверили, что такая форма партнерства сулит стране дополнительные военные и финансовые выгоды. «Это послужит важным сигналом для России и всего мира о нашем цивилизационном выборе. Наша безопасность превыше всего! Держим строй!» — заявил на внеочередном заседании представитель фракции Алексей Гончаренко.

При этом пропрезидентская фракция «Слуга народа» отказалась поддерживать документ. Ее представители указали, что после обретения нового статуса многие страны могут ограничить республике доступ к своим оборонным технологиям, а также отказаться от военного сотрудничества. «Нас не поймут наши партнеры. У нас есть оборонное соглашение [с Вашингтоном], и его более чем достаточно на данном этапе нашей трансформации», — подчеркнула депутат партии Ирина Верещук.