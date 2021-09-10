В Киеве оценили шансы Украины стать союзником США

Украина никогда не получит статус стратегического союзника США, так как киевские политики будут им злоупотреблять. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире телеканала «НАШ».

«США чудесно понимают, что это – вопрос токсичный, и в мире вызывает гомерический смех после того, как такой же статус имел Афганистан», — сказал эксперт.

По словам Бортника, власти США знают, что украинские политики будут злоупотреблять полученным статусом ради пиара. «Они будут постоянно требовать расширение присутствия США на своей территории, используя этот статус», — уточнил политолог.

Одной из причин, по которой Киев не получит статус стратегического партнера Штатов, Бортник также назвал стабилизацию отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее стало известно, что партия украинского президента Владимира Зеленского отказалась просить для Украины статус главного союзника США. Об этом заявила депутат фракции «Слуга народа» Ирина Верещук. «Нас не поймут наши партнеры. У нас есть оборонное соглашение [с Вашингтоном] и его более чем достаточно на данном этапе нашей трансформации», — сказала Верещук.