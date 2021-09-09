На Украине заявили о готовности к плану действий по членству в НАТО

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил о готовности страны получить план действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Об этом сообщает портал «Гордон».

«Я считаю, что у Украины есть готовность, чтобы выйти на план действий по членству в НАТО. По сути, это план реформ, который нужен нам самим, независимо даже от вступления в НАТО. В этом контексте я бы призвал наших партнеров быть более гибкими», — сказал Чалый.

По его словам, ПДЧ ускорил бы реформы в области безопасности и обороны. «Что касается членства в НАТО, то вопрос сейчас так не стоит. Мы понимаем, что это будет политическое решение, которое будет приниматься консенсусом всех стран Североатлантического альянса», — добавил дипломат.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украине от США нужна поддержка в развитии обороноспособности, а не просто статус основного союзника вне НАТО.