Украина запросила у США помощь в развитии обороноспособности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что Украине от США нужна поддержка в развитии обороноспособности страны, а не просто статус основного союзника вне НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Кулеба рассказал, что в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на прошлой неделе главы двух стран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между государствами. Этот документ определяет дальнейшие шаги взаимодействия минобороны Украины и минобороны США для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны и прогресса на пути совместимости с НАТО. Кулеба отметил, что прежде Украина и США никогда не имели подобного документа. По его словам, данное соглашение по ряду параметров является более сильным, чем статус основного союзника вне НАТО.

Теперь, по мнению главы украинского МИД, Киеву необходима поддержка США в развитии обороноспособности. Он считает, что поддержка Киева в этой сфере — «лучшее, что могут сделать США на данном этапе».

Кулеба отметил, что вопрос обороноспособности Украины поднимался на встрече Зеленского и Байдена, которая состоялась на прошлой неделе. Министр подчеркнул, что лидеры двух стран обсуждали детали соглашения — вплоть до конкретных видов вооружения.

Также Кулеба расскзаал, что президент США Джо Байден пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому никогда не оставлять Украину наедине с Россией. По мнению Кулебы, тот факт, что США дополнительно выделили до конца года помощь на военные потребности Украины, включая ракетные комплексы Javelin, является сигналом России.