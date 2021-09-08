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ЕС продлит санкции против России из-за Украины

«Интерфакс»: в ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против России из-за Украины
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Фото: Virginia Mayo / AP

Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал продление санкций против России из-за «подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Брюсселе.

Речь идет об индивидуальных санкциях в отношении российских юридических и физических лиц. Решение комитета вступит в силу после того, как Совет ЕС примет его по установленной форме и опубликует соответствующий документ в «Официальном журнале» Европейского союза.

Ранее сообщалось, что постпреды стран ЕС собираются продлить санкции до марта 2022 года. Пункт о пролонгировании санкций должен был продлиться автоматически, так как по своему статусу не требует предварительных обсуждений.

В настоящий момент санкционный список включает в себя 177 физических и 48 юридических лиц из РФ и Украины. Ограничения запрещают посещать страны ЕС и передавать денежные средства попавшим в список лицам, а также замораживают их финансовые активы.

Индивидуальные санкции против украинских и российских граждан по обвинению в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, регулярно продлеваются ЕС на полгода с марта 2014 года.

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