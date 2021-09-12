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Условия для встречи Зеленского и Путина посчитали неприемлемыми

Сенатор от Крыма Цеков: условия для встречи президентов Украины и России неприемлемы
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Фото: РИА Новости

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков назвал выдвинутые Киевом условия для встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина неприемлемыми. Об этом сенатор сказал RT.

Он раскритиковал слова пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, который говорил, что переговоры могут состояться лишь при условии, что на встрече поднимется вопрос «оккупированных территорий». «Действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России — в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории. Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине», — сказал он в эфире телеканала «Дом».

«Если бы хотел встретиться по-настоящему, дал бы поручения своему аппарату... Если бы он был политиком-реалистом, то ушел бы от термина "оккупация", как минимум», — оценил Цеков.

При этом Зеленский ранее говорил, что его интересует предметная, а не декларативная встреча с российским коллегой. «Действительно, более предметного, чем это было на первой встрече в нормандском формате», — сказал Зеленский и подчеркнул, что не видит стремления России закончить войну в Донбассе и вернуть Крым. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к возобновлению нормальных отношений с Киевом.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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Предыстория: На Украине назвали условие для встречи Зеленского с Путиным
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