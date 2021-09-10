Лавров заявил о готовности России возобновить нормальные отношения с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к возобновлению «нормальных отношений» с Киевом, передает ТАСС.

«Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью», — заверил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров заявил, что Западу выгодна Украина, которая будет «постоянно лаять» на Россию. «Молчание Запада выдает его с головой. Значит, ему важно такую Украину держать под своим контролем, которая будет постоянно лаять на Российскую Федерацию», — сказал глава МИД.

При этом дипломат отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает западные страны, обвиняя Россию в невыполнении положений Минских соглашений.

12 июля на сайте Кремля была опубликована статья российского президента Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».