Бывший СССР
 
Последние новости
Путин посетит «Запад-2021» в Нижегородской области
Ведущий КВН оценил слова Зеленского о войне с Россией
Раскрыто содержимое чемоданчика Лукашенко
Талибы восстановили могилу Панджшерского Льва
Напавший на семью чеченцев в Стамбуле оказался террористом из Сирии
Москвичам пообещали «вторжение холода»
ЦСКА остался без победы в матче с аутсайдером РПЛ
В России оценили предложение секретаря СНБО Украины «избавиться от кириллицы»
Захарова раскритиковала Европу за эксперименты на детях и «зловонное безумие»
Новости партнеров
Прослушать новость

На Украине назвали условие для встречи Зеленского с Путиным

Сергей Никифоров: Зеленский готов встретиться с Путиным и обсудить «оккупацию территорий»
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Анатолий Кирияк / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Он отметил, что переговоры могут состояться лишь при условии, что на встрече поднимется вопрос «оккупированных территорий». Об этом Никифоров рассказал в эфире телеканала «Дом», выпуск которого доступен на YouTube.

«Разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня», — назвал условие пресс-секретарь и добавил, что Зеленский готов к диалогу в любое время и в любом месте на нейтральной территории.

Никифоров заявил, что противником такой является России, которая, по его словам, не хочет выносить на повестку встречи «вопрос Крыма». «А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?» — сказал спикер украинского лидера.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к возобновлению «нормальных отношений» с Киевом. «Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью», — заверил глава внешнеполитического ведомства.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лавров заявил о готовности России возобновить нормальные отношения с Украиной
Песков заявил об излучаемой ненависти к России от отношений США и Украины
Лавров высказался о «лающей на Россию» Украине
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0230 июля

Слили в трубу.

Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?
10:5310 сентября

Зеленский понадеялся на обмен военнопленными на встрече в «нормандском формате»

10:3910 сентября

Зеленский высказал пожелания по встрече с Путиным

10:2910 сентября

Бывший глава ЦРУ назвал встречу Зеленского и Байдена преданностью США Украине

Бывший СССР00:0224 июля

«Мусор с советским менталитетом»

В Прибалтике опять воюют с русским языком. Почему его считают угрозой для Европы?
10:2910 сентября

Зеленский предсказал полномасштабную войну с Россией

10:2210 сентября

Зеленский предсказал ослабление ЕС и НАТО без Украины

09:3010 сентября

Истребители России и Белоруссии приступили к охране границ Союзного государства

Бывший СССР00:0521 июля

Год назад белорусы решили устроить революцию.

Что стало с лидерами оппозиции, которые не смогли свергнуть Лукашенко?
09:0110 сентября

Российскую военную базу в Таджикистане оснастят новыми танками

07:1310 сентября

На Украине спрогнозировали рост тарифов на газ из-за «Северного потока-2»

05:5210 сентября

Посол Латвии заявил о «новых проблемах» для стран ЕС из-за Украины

Россия
Москвичам пообещали «вторжение холода»
Никита Хрущев«Он был лидером в деспотической системе»
50 лет назад умер Хрущев. Как он свергал врагов и сам стал жертвой заговора?
В России оценили предложение секретаря СНБО Украины «избавиться от кириллицы»
Пространство совместного творчества.
Как проходил главный фестиваль российской молодежи в Крыму
Кириенко исполнил мечту девочки из Оренбурга полетать на воздушном шаре
Евгений Зиничев Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях.
Он пытался спасти известного режиссера, но упал со скалы
РПЦ оскорбилась памятником Дзержинскому в Крыму
Все материалы
Мир
«Каждый раз, заходя в самолет, я слышу крики людей в башнях»
История американки, пережившей теракт 11 сентября 2001 года
«Нехватка вакцин — это позор»
Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
«Руки прочь от наших прав!»
Как карантин в Европе привел к массовым беспорядкам и протестам против вакцинации
Все материалы
Бывший СССР
Посол Литвы в США назвала Белоруссию главной угрозой для ЕС
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
В Литве рассказали о превращении России в «Советский Союз 2.0»
Путин и Лукашенко согласовали программы интеграции России и Белоруссии.
Что это значит для создания Союзного государства?
Грузинская партия разместила предвыборную рекламу на PornHub
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
Украинец устроил кладбище на захваченных землях
Все материалы
Экономика
Оператор «Северного потока-2» показал фотографии с завершения укладки труб
Набиуллина надела «успокоительную» брошь после повышения ключевой ставки
Ущерб по делу финансовой пирамиды Finiko превысил миллиард рублей
Россия и Белоруссия объединят рынки газа и нефти
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
«Лекарства от педофилии нет»
Почему в России стало больше жестоких преступлений против детей и как их защитить?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены мертвыми.
Ранее судимый педофил признался в изнасиловании и убийстве девочек
«Это был союз власти и криминала»
Как мэр и банда бывшего спецназовца годами держали в страхе российский город
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Партнерский материал
Карпин снова победит.
Мальта — не соперник России. На что ставить в матчах отбора ЧМ-2022?
Игорь Турчин«Чувствую, скоро мне конец»
Легендарный советский тренер умер во время матча. Почему он предсказал себе такую смерть?
Сборная России сыграла вничью с Хорватией.
Чем запомнится первый матч Валерия Карпина на посту главного тренера
Все материалы
Культура
Мосгорсуд отказал в компенсации сыну Цоя из-за фильма Учителя
«Когда я это увидел, меня просто прикончило»
Теракты 11 сентября, пандемия и уличные бунты глазами жителей Нью-Йорка
В Великобритании выбрали лучший альбом года
Художники создали огромное граффити на форуме «Россия — страна возможностей»
Звезда «Универа» рассказала о глубокой депрессии
Все материалы
Интернет и СМИ
Галич раскрыла подробности госпитализации сына
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Google пригрозили новым штрафом в России
В России нашли способ вести диалог с иностранными IT-компаниями
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
С бывшего ведущего «Битвы экстрасенсов» сняли обвинения в получении взяток
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла простой способ очистить стиральную машину
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
Белла Хадид снялась для обложки модного журнала без штанов
Учителя выгнали школьниц домой из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Учительница начала продавать откровенные фото и «вытащила семью из нищеты»
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
10-летняя девочка-гений получила научные степени и собралась колонизировать Марс
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Принц Гарри поссорился с братом из-за пяти слов о Меган Маркл
Прожорливая кошка едва не сорвала свадьбу
Женщина сходила в гости и разбогатела на три миллиона рублей
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»
История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
Все материалы
Раскрыты характеристики вэна Aurus — аналогов в мире нет
Tesla Model S Plaid: 1000-сильная смарт-катапульта
В Россию приехала первая Tesla Model S Plaid
В Киеве обнаружили 30-летний ВАЗ-2106 с пробегом менее 5000 км
Видео: самая крутая Нива на планете?
Тест царь-Нивы с пневмой, тачскрином и 22-дюймовыми колесами
Mercedes-Benz полностью прекратил разработку гибридов
10 конкурентов Mercedes-AMG GT 63 S E Performance
Углеводородные и электрические силы, готовые противостоять лифтбеку
Дрэг-гонку Audi TT RS, Porsche GT4, VW Golf R и Lambo Urus показали на видео
Все материалы
Среда обитания
В Киеве появится памятник борщу
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
В России на треть нарастили количество новостроек
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Дома на несколько хозяев в России спасут от сноса
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Названы города России с самым быстро дорожающим жильем
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Екатеринбурге отреставрируют Дворец культуры железнодорожников
Все материалы