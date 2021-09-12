На Украине назвали условие для встречи Зеленского с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Он отметил, что переговоры могут состояться лишь при условии, что на встрече поднимется вопрос «оккупированных территорий». Об этом Никифоров рассказал в эфире телеканала «Дом», выпуск которого доступен на YouTube.

«Разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня», — назвал условие пресс-секретарь и добавил, что Зеленский готов к диалогу в любое время и в любом месте на нейтральной территории.

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Никифоров заявил, что противником такой является России, которая, по его словам, не хочет выносить на повестку встречи «вопрос Крыма». «А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?» — сказал спикер украинского лидера.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы к возобновлению «нормальных отношений» с Киевом. «Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью», — заверил глава внешнеполитического ведомства.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение Крыма с материковой Россией аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.