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Песков заявил об излучаемой ненависти к России от отношений США и Украины

Песков: отношения Украины и США излучают ненависть к России
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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Значительная часть отношений США и Украины излучает ненависть к России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

5 сентября Песков заявил, что Москва хочет наладить отношения с Киевом. Он передал журналистам слова президента России Владимира Путина, который сказал, что украинцы «должны сами разбираться со своими президентами». Глава государства имел в виду, что жители страны должны сами давать оценку итогам работы Зеленского, как и голосовать за того, кого они дальше хотят видеть лидером их страны.

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