Значительная часть отношений США и Украины излучает ненависть к России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

5 сентября Песков заявил, что Москва хочет наладить отношения с Киевом. Он передал журналистам слова президента России Владимира Путина, который сказал, что украинцы «должны сами разбираться со своими президентами». Глава государства имел в виду, что жители страны должны сами давать оценку итогам работы Зеленского, как и голосовать за того, кого они дальше хотят видеть лидером их страны.