Путин считает, что ситуация в отношениях с Украиной ненормальная и неестественная

Ситуация, сложившаяся в последнее время в отношениях с Украиной, является ненормальной и неестественной. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает в пятницу, 3 сентября, РИА Новости.

Глава государства выразил надежду, что в будущем Москве и Киеву удастся восстановить отношения.

Путин также отметил, что политика официального Киева находится под влиянием крайних националистов. По его словам, украинские власти прилагают все усилия, чтобы удовлетворить их.

Днем ранее, 2 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США и Украина дружат не для себя, а против России. Также пресс-секретарь президента России отметил, что возможная военная помощь Вашингтона может привести к непредсказуемым действиям со стороны Киева.