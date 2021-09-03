Россия
 
Последние новости
Путин признал угрозу для России от ситуации в Афганистане
Путин ответил на вопрос о своих планах после выборов президента 2024 года
Сбежавшего из российской колонии заключенного задержали на угнанном автомобиле
Модель из скандальной рекламы ресторанов сообщил о готовности покинуть Россию 
Российского священника приговорили к 13 годам за сексуальное насилие над детьми
В Госдуме оценили предложенные Путиным меры поддержки Курил
Судья по фигурному катанию предрек войну против россиянок
Названа вакансия в Москве с зарплатой в 500 тысяч рублей
Рыбак поймал 150 редчайших рыб «с золотым сердцем» и стал миллионером
Путин оценил поступок поправившего его в вопросе войн школьника
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин назвал ненормальной ситуацию в отношениях с Украиной

Путин считает, что ситуация в отношениях с Украиной ненормальная и неестественная
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Ситуация, сложившаяся в последнее время в отношениях с Украиной, является ненормальной и неестественной. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает в пятницу, 3 сентября, РИА Новости.

Глава государства выразил надежду, что в будущем Москве и Киеву удастся восстановить отношения.

Как Россия подсела на «Черный бумер» и ополчилась на Киркорова
Читать

Путин также отметил, что политика официального Киева находится под влиянием крайних националистов. По его словам, украинские власти прилагают все усилия, чтобы удовлетворить их.

Днем ранее, 2 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США и Украина дружат не для себя, а против России. Также пресс-секретарь президента России отметил, что возможная военная помощь Вашингтона может привести к непредсказуемым действиям со стороны Киева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Кремле рассказали о дружбе США и Украины против России
Песков оценил приближение НАТО к границам России фразой «совсем не нравится»
В Кремле назвали необоснованным страх прибалтийских стран перед Россией